Prédios históricos dos correios estão em risco 300 imóveis são postos à venda por dia A crise financeira pela qual passa o U.S. Postal Service, o serviço de correio americano, deverá resultar no fechamento de quase 4,4 mil agências postais nos próximos anos. Boa parte desses imóveis são históricos, o que está mobilizando ONGs de patrimônio dos Estados Unidos. A reivindicação é que um deles - o de Geneva, em Illinois - seja tombado antes da negociação, o que serviria para criar um modelo de preservação para os outros ao redor do país.