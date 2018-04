Prédios da antiga Cesp na Paulista são vendidos

A construtora WTorre arrematou ontem os dois prédios da antiga sede da Companhia Energética de São Paulo (Cesp) na Avenida Paulista, região central. A empresa ofereceu R$ 0,28 a mais do que o valor mínimo pedido no leilão, R$ 91,5 milhões. As torres estão vazias desde 1987, quando foram atingidas por um incêndio. A Cesp já havia tentado vender os imóveis, sem sucesso - não houve comprador.

O edifício fica em cima do Shopping Center 3, na frente do Conjunto Nacional, quase na esquina com a Rua Augusta. Era um dos últimos imóveis vazios na avenida, uma das áreas mais valorizadas da capital. O prédio tem 19.960 m² de área útil, 44.567 m² de área construída e 420 vagas de estacionamento.

Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a WTorre afirmou que a aquisição dos imóveis faz parte da estratégia de ampliação da área locável. Procurada pela reportagem, a companhia afirmou que está em processo de abertura de capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e, por isso, não poderia dar declarações.

Além do pagamento à Cesp, a WTorre terá de desembolsar mais da metade desse valor na reforma dos prédios, de 18 e 20 andares, estimada em R$ 58 milhões no edital de licitação.

Mesmo assim, a compra é considerada um bom negócio. Levando-se em conta a área útil, o valor do metro quadrado fica em R$ 4,5 mil - mais baixo até do que o valor venal de um terreno vazio na região, de R$ 6,8 mil.

A WTorre pretende repetir a experiência do "esqueleto da Eletropaulo", na confluência das Avenidas Chedid Jafet e Juscelino Kubitschek com a Marginal do Pinheiros, no Itaim Bibi, zona sul. O imóvel foi arrematado em leilão e se tornou um dos maiores complexos em construção na cidade, o WTorre JK, com 6 mil vagas para veículos e 408,7 mil m² de área construída.