Prédios com risco de desabamento em SP seguirão interditados

Moradores deixam prédio na Barra Funda. Foto: Clayton de Souza/AE

SÃO PAULO - Os dois prédios que apresentaram rachaduras na noite de quarta-feira, 10, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, permanecerão interditados por cerca de seis dias. A informação foi confirmada pela Defesa Civil da Subprefeitura da Lapa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As construções - uma comercial e uma residencial -, localizadas na altura do número 225 da Rua Tagipuru, foram evacuadas após os moradores do Edifício Sandra Maria ouvirem estrondos durante esta madrugada. Após vistorias do Corpo de Bombeiros foi constatado um afastamento de 4 centímetros na parede do prédio comercial, além de rachaduras. O edifício comercial estava vazio no momento da ocorrência.

A maioria das 56 famílias da construção residencial, de 14 andares, foi para casa de parentes e amigos. Segundo a Defesa Civil, os moradores podem entrar em seus apartamentos durante o dia para pegar seus pertences. A visita é monitorada por agentes do órgão.

A construtora que realiza uma obra ao lado dos edifícios apresentará laudos técnicos sobre as causas do acidente e a segurança do local.

Texto atualizado às 18h55.