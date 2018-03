Prédios art déco perto do Minhocão devem ser tombados

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) abriu ontem o processo de tombamento de 18 prédios nas imediações do Elevado Costa e Silva, o Minhocão, perto da Praça Marechal Deodoro, no centro da capital. Segundo o órgão, os endereços são considerados um relevante mostruário do estilo art déco remanescente dos anos 1930.

Entre os prédios que tiveram abertura de tombamento está o Edifício Tupã, de autoria do consagrado arquiteto russo Samuel Roder, e o Edifício Porchat, de Rino Levi. Hoje, estão em uma região degradada, em boa parte pela presença do Minhocão.

Os edifícios também são importantes para a história de São Paulo, pois simbolizam o início do processo de verticalização da região - quando foram construídos, já eram mais altos do que os imóveis que existiam no local, resultado da difusão do uso do concreto armado e dos primeiros elevadores.

A abertura do processo significa que o Conpresp admitiu a possibilidade de os prédios terem valor histórico e cultural e, por isso, precisam de tempo para analisá-lo. Até a decisão definitiva sair, nenhuma modificação pode ser feita nos endereços. Não há prazo para a análise ser concluída.

Estilo. O art déco é um estilo surgido entre os anos 20 e 30, auge do modernismo e da arte dos manifestos.

Era uma expressão da época da máquina e do automóvel, que eclodia no início do século passado, e foi adotada em cidades americanas como Miami, São Francisco, Chicago e Nova York - foi símbolo de uma época de glamour em Hollywood e da era dos musicais, sendo usado na construção de auditórios, teatros e estações de rádio.

Em São Paulo, a Biblioteca Mário de Andrade e o Estádio do Pacaembu são os mais conhecidos exemplos desse estilo arquitetônico, que moldou parte da cidade até os anos 1940.