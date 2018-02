Prédio tem estilo italiano renascentista O cenário do histórico grito da Independência ganhou um palácio em estilo renascentista em 1890 - 68 anos após a proclamação. O projeto é do arquiteto e engenheiro italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi, que trouxe para o Brasil um modelo ornamental mais eclético, já adotado na Europa. Com 123 metros de comprimento e 16 metros de profundidade, o prédio foi erguido às margens do Córrego Ipiranga.