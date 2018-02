Prédio residencial sofre arrastão no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo

Atualizado às 17h28

Mais um arrastão foi registrado em São Paulo em menos de 24 horas. Ladrões invadiram um prédio residencial no Jardim Paulista, bairro nobre da zona oeste da capital, por volta das 3h da madrugada deste sábado, 9, segundo a Polícia Civil. Não há informações de feridos.

O grupo armado roubou apartamentos do edifício Santa Margherita, na esquina das ruas Bela Cintra e Vitório Fasano. O caso foi registrado pelo 78.º Distrito Policial (Jardins) e encaminhado a Delegacia de Repressão a Roubos a Condomínios do Deic.

A Polícia Civil estima que o grupo que fez o arrastão levou R$ 500 mil dos moradores, em aparelhos eletrônicos, dinheiro, relógios e joias. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o porteiro disse no boletim de ocorrência que, acompanhado de uma mulher, um homem armado o rendeu e o obrigou a abrir os portões para que três veículos pretos entrassem: um Volkswagen Tiguan, uma Land Rover e uma Mitsubishi Pajero.

O porteiro foi amarrado e levado para um apartamento vazio no primeiro andar do edifício. Durante todo o tempo, o funcionário do prédio ficou de cabeça baixa e, por isso, não conseguiu identificar os suspeitos.

Em seguida, os criminosos invadiram ao menos três apartamentos do primeiro andar, levando eletrônicos, dinheiro e objetos pessoais. Espelhos foram colocados em frente às câmeras de segurança e, ao saírem, os bandidos levaram a CPU onde as imagens eram gravadas. Quando os policiais militares chegaram ao local, os portões estavam abertos e os moradores foram encontrados amarrados num dos apartamentos.

Outros casos

Na sexta à noite, ao menos cinco suspeitos também fizeram um arrastão na Cantina Gigio, no Brás, zona leste de São Paulo. Os criminosos, com duas armas, invadiram o restaurante, levaram pertences dos clientes, funcionários e dinheiro do caixa do estabelecimento. Ninguém foi preso.

No início desta semana, um restaurante na zona sul também sofreu um arrastão. Cinco homens armados invadiram o La Tambouille, no Itaim-Bibi, roubaram o caixa do estabelecimento, o vigia e ao menos uma das clientes. Segundo testemunhas, a ação foi rápida.