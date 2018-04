Prédio que ruiu tinha subsolo desconhecido

A descoberta de dois corpos no subsolo do Edifício Liberdade surpreendeu o Corpo de Bombeiros, que não sabia da existência de outros pavimentos no prédio. As equipes de buscas só descobriram esse espaço 48 horas depois do desabamento, quando os agentes entraram na pequena parte do edifício que permaneceu de pé, segundo o comandante-geral da corporação.

"Toda a nossa ação inicial foi feita na expectativa de encontrar sobreviventes. Depois, passamos a buscar outras alternativas e só então tivemos a informação do subsolo", disse o coronel Sérgio Simões.

Na quinta-feira, dia seguinte ao desabamento, a prefeitura informara que o edifício tinha 18 pavimentos, além de loja e sobreloja. Os próprios funcionários, depois de muitos anos trabalhando lá, só souberam do subsolo depois que tudo ruiu.

"Ninguém nunca tinha ouvido falar. Agora é que ficamos sabendo que nos anos 40 e 50, quando o prédio era novo, ali funcionava um cabaré", afirmou, na quinta-feira, um contador da ECN Auditoria e Contabilidade. A empresa, cujo proprietário, Nilson Assunção Ferreira, morreu soterrado, ficava no 7.º andar do edifício.

Moacyr Duarte, pesquisador da Coppe-UFRJ e especialista em situações de risco, não estranha o desconhecimento acerca do subsolo, uma vez que registro de imóvel é "fraco no Brasil". Ele aponta outro problema na remoção do entulho do desabamento: a ausência de um perito em estruturas com os bombeiros que procuram corpos, o que seria fundamental para precisar como o Edifício Liberdade e os outros dois prédios da Avenida Treze de Maio sucumbiram.

"Não vi um perito especializado lá, quando deveria haver um sincronismo", afirmou. "É importante ter amostras do concreto dos pilares de base para fazer análise, ver o que é ferragem de coluna, de laje, para entender as deformações que sofreram." A Polícia Civil informou que há peritos no local do desabamento, mas não esclareceu se são especializados em estruturas.

Inundação. Dois corpos foram encontrados na noite de sexta-feira no subsolo do Edifício Liberdade. O rompimento de uma tubulação no momento da queda havia provocado uma inundação naquele espaço. Foi necessário bombear a água para fora para permitir a entrada dos socorristas. Eles estimam que as lajes de dez pavimentos tenham ficado comprimidas abaixo do nível da rua.

A Defesa Civil municipal também afirmou desconhecer a existência do subsolo quando começaram as buscas, pois essa informação não seria relevante para encontrar vítimas. O subsecretário de Defesa Civil, coronel Márcio Mota, ressaltou, no entanto, que nenhuma vistoria havia sido solicitada recentemente.

Ontem, a Secretaria Municipal de Urbanismo informou ter obtido, no Arquivo Nacional, as plantas dos prédios atingidos. O material é de 1938 e está sendo analisado por técnicos da secretaria. / COLABOROU BRUNO BOGHOSSIAN