A construtora do prédio que desabou e matou quatro pessoas em Salvador teve quatro pedidos de alvará negados. A obra não foi embargada porque fiscais acreditaram que a construção havia sido paralisada. A Defesa Civil detectou material de baixa qualidade na contenção da encosta atrás do prédio. Na madrugada, foi encontrado o corpo do vigia Renildo Gomes Miranda, de 23 anos.