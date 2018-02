Prédio que corre risco de desabar é interditado Um prédio de três andares com risco de desabamento foi interditado na noite de sábado no bairro Buritis, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Moradores do edifício, localizado na Rua Laura Soares Carneiro, observaram trincas nos pilares de sustentação e acionaram a Defesa Civil municipal. O local foi evacuado às 19 horas e os moradores foram para casas de parentes e amigos. Os engenheiros do órgão vão vistoriar o prédio e avaliar a situação. Ainda não há previsão para a desinterdição do edifício.