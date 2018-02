Prédio maior será liberado A operação urbana é uma ferramenta prevista no Plano Diretor de São Paulo que permite obter dinheiro do mercado imobiliário para fazer melhorias urbanas. É uma troca: para ganhar a permissão para criar prédios acima dos limites construtivos do bairro, o incorporador paga uma contrapartida para a Prefeitura. As construtoras têm de adquirir títulos chamados de Certificados de Potencial Construtivo (Cepacs). O dinheiro arrecadado pela administração municipal só pode ser usado para fazer melhorias na região da operação.