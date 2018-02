Prédio histórico no Rio é destinado à moradia popular O edifício Avenida Modelo, de 1888, que fica no centro do Rio e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), será o primeiro do gênero a ser transformado em moradia popular no Estado, após reforma que deve acabar em 2012. Com oito casas ocupadas, metade ilegalmente, é o único tombamento de habitação coletiva do Estado.