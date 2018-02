Prédio foi projetado por europeus O Edifício Pauliceia é um dos maiores símbolos da Avenida Paulista. Ele foi erguido em 1959 no terreno do que foi a primeira casa da avenida, ao lado do atual prédio da Gazeta, e representou o fim da Paulista dos casarões dos agricultores, comerciantes e intelectuais.