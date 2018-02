Prédio fica 48 h sem luz na Mooca Na manhã e na tarde de ontem, muita gente ainda estava sem luz e as pessoas que voltaram a ter energia sofriam as consequências do apagão que, em alguns lugares, chegou a 48h. O desespero dos moradores do Edifício D. Giovanni de Bourbon Siciles, na Mooca, zona leste, era tão grande que eles chegaram a parar o caminhão da AES Eletropaulo que passava pela rua. De acordo com os moradores, o problema que causou as 48 horas sem energia foi resolvido em cerca de 5 minutos. Uma hora depois da luz ter sido religada, no entanto, o elevador ainda não funcionava. / JULIANA DEODORO