Prédio é evacuado em bairro nobre de São Paulo

SÃO PAULO - Um prédio de 14 andares no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo, foi evacuado no início da tarde desta quinta-feira, 13, por causa de problemas na estrutura. O edifício fica na Rua Desembargador Aguiar Valim 6, na esquina da Avenida Santo Amaro, ao lado do Hospital São Luiz. Moradores ouvidos pela reportagem dizem ter escutado barulhos e sentido tremores no prédio hoje de manhã.

O edifício tem 29 apartamentos e grande parte de seus ocupantes está agora do lado de fora, sem saber o que fazer. A coordenação geral da Defesa Civil municipal, o Corpo de Bombeiros e até o subprefeito de Pinheiros estão no local reunidos.

O motivo dos problemas seria uma obra que está acontecendo na galeria de lojas que fica no térreo do prédio, com acesso pela Avenida Santo Amaro.