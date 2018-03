Prédio dos anos 1950 recebeu até Nat King Cole O projeto do Cambridge é de autoria do arquiteto Francisco Back, o mesmo que desenhou o prédio do Jockey Club na Rua Boa Vista, também na região central. Ambos têm os mesmos traços clássicos arquitetônicos. O Cambridge foi construído pelo empresário Alexandre Issa Maluf, na década de 1950. O espaço foi alugado para espanhóis que gerenciaram o hotel. Depois que brigaram, devolveram o espaço. Hoje, o imóvel pertence aos dois filhos de Maluf. O prédio ao lado, na época usado por escritórios, era do irmão do empresário.