Prédio do Itaim: guia fraudada de R$ 14 mi A maior fraude encontrada até agora está relacionada ao Edifício The One - Faria Lima, da Zabo Engenharia, localizado na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, no Itaim-Bibi, zona sul: R$ 14 milhões teriam deixado de entrar nos cofres da Prefeitura.