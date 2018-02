Prédio do Banespa vira patrimônio estadual Anteontem, o Conselho do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) tombou o Edifício Altino Arantes (antiga sede do Banespa). O edifício de 1947 já era tombado pelo Município desde 1991. A resolução protege fachada, terraço, 5 pisos e mobiliário.