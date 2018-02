Prédio do Banespa é tombado

SÃO PAULO - O Edifício Altino Arantes, conhecido como "Banespão", foi tombado. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, 20, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) e considerou seu "forte vínculo com a identidade paulistana."

Localizado na Rua Boa Vista, no centro de São Paulo, próximo às ruas que antes formavam o centro bancário do município, o edifício foi inaugurado em 1947 para sediar o Banco do Estado de São Paulo. Em 2000, ele foi privatizado pelo grupo Santander-Banespa. Sua arquitetura foi inspirada no Empire State Building, um dos prédios mais famosos de Nova York, nos Estados Unidos.

Segundo parecer técnico elaborado pelo Condephaat sobre o tombamento em 2010, deverão ser preservados, na parte externa, as fachadas, o terraço de cobertura e a volumetria. Na parte interna, deverão ser conservados os pavimentos do subsolo ao sexto andar, com exceção do quarto. Ao todo, o edifício possui 35 andares. Parte da mobília também será tombada. De acordo com o parecer, alguns móveis foram produzidos especialmente para o local.

A solicitação de tombamento foi feita em 1987 por funcionários do Banespa. Na época, eles construíram um museu, que já foi extinto. De acordo com o texto do parecer, "o tombamento do Banespa impõe-se, na nossa opinião, quase como um referendo, um reconhecimento do local como parte integrante da história paulista no século XX."