Prédio de loja em Taubaté pega fogo, mas ninguém fica ferido

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu um prédio da loja Marabraz em Taubaté, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no setor de informática da loja, no piso térreo, e chegou a atingir outros pisos do edifício, de oito andares.

O helicóptero Águia, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, resgatou cerca de dez pessoas que não conseguiram deixar o prédio e estavam no terraço. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. Às 14h, os bombeiros faziam o rescaldo da área.