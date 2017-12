Prédio da CDHU será o 1º a receber contas individuais de água

O Condomínio Nova Imagem, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), em Francisco Morato, na Grande São Paulo, será o primeiro no Estado a receber contas individuais de água. O prédio, de 16 apartamentos e com cerca de 70 moradores, inaugurou o sistema de medição individualizada da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), lançado no dia 16 do mês passado. O hidrômetro individual permite que cada imóvel pague o que consumiu efetivamente, ao contrário do coletivo. Este registra o consumo total do prédio e a fatura é dividida entre todos os moradores. A entrega das primeiras contas no Condomínio Nova Imagem, na Rua Raquel Magalhães Alves, 481, bairro Jardim Rosa, ocorrerá nesta sexta-feira, 16, às 11 horas. Os condomínios interessados em adotar o novo sistema podem obter mais informações pelo site e pelo telefone (11) 3032-1477.