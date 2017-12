Preços de ovos de páscoa podem variar até 80% em SP; veja dicas para a compra

SÃO PAULO - Ovos de páscoa podem ter variação de até 80% no preço de acordo com a loja escolhida pelo consumidor para adquirir o produto. A diferença foi constatada em levantamento do Procon estadual de São Paulo, que fez coleta de preços de 123 ovos de diversas marcas.

O órgão de defesa do consumidor alerta para a necessidade de pesquisar os preços em diferentes estabelecimentos, buscando economizar na compra. A maior disparidade foi constatada em um ovo da marca Nestlé, que variou entre R$ 19,80 a R$ 35,98.

Na comparação de produtos comuns entre as pesquisas de 2014 e 2015 no município de São Paulo, houve, em média, acréscimo nos ovos de Páscoa de 9,16% e nos bolos de Páscoa de 7,04%. O Índice de Preços ao Consumidor – IPC-SP da FIPE, referente ao período de março de 2014 a fevereiro de 2015, registrou variação de 6,65%. Confira abaixo algumas dicas para o momento da compra: