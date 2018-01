Preço de pacote pode chegar a R$ 4.339

Em uma semana, 1.300 passageiros de várias cidades, de dentro e fora do Estado do Rio, compraram pacotes para o Rock in Rio. Em São Paulo há ônibus extras para o Rio no dia 25. O engenheiro argentino Sebastián Canziani, de 28 anos, vem de Buenos Aires nessa data. "Nunca visitei o Rio e esta é uma ótima oportunidade de juntar turismo e música", explicava, na sexta-feira, na maior animação.

Ele viajará com amigos e pagou US$ 1,3 mil dólares por uma estada de dois dias, que inclui hospedagem em um hotel quatro-estrelas da Barra. "O Rock in Rio é muito famoso. A gente vê as imagens das outras edições na televisão e fica com vontade. Teve muito anúncio no rádio."

Canziani comprou com a TAM Viagens. Na sexta-feira, a empresa ainda tinha pacotes disponíveis para todos os dias, por R$ 494 (saindo do interior de São Paulo de ônibus, no esquema apelidado de "on the road") a R$ 4.339 (de Fortaleza, de avião, com traslado e direito à enorme área vip, seus quitutes e bebidas, além de hotel de primeira).

No Motel Serramar, a cerca de 5 km do local dos shows, as reservas dos quartos de cama redonda e espelho no teto começaram cedo, mas se intensificaram mesmo em agosto. Os hóspedes vêm principalmente de São Paulo e de Minas, conta o gerente Rodrigo Lucas, surpreendido pela demanda pouco usual.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A tabela que marca R$ 49 pelo período de seis horas agora está em R$ 193 - a diária para duas pessoas. "Assim que anunciaram a venda de ingressos, choveu ligação. No inverno nossa frequência é ruim, então o Rock in Rio veio em boa hora", afirma Lucas.

Grandioso

174 atrações vão se apresentar durante o Rock in Rio

150 mil m2 é o tamanho do terreno que abrigará o festival

4 edições foram realizadas em Portugal: em 2004, 2006, 2008 e 2010

1 bilhão de pessoas em 80 países já assistiram aos shows pela TVR