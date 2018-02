A mesma alta na procura por hotéis em São Paulo que empurra os hóspedes para a Região Metropolitana tem outro efeito colateral: o aumento no preço das diárias. Em comparação com o ano passado, os preços na capital subiram 20% e o valor da diária média atingiu R$ 246,26 em junho, segundo dados da São Paulo Turismo (SPTuris). No ABC, o aumento também existiu, mas foi menor – 5%.