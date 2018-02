Preço alto dos restaurantes é a maior queixa Uma das maiores reclamações sobre os restaurantes de São Paulo é o preço. Tanto que o economista Felipe Botelho, de 29 anos, teve de elaborar uma tática própria para escapar da companhia dos chefes na hora do almoço. "Normalmente gasto entre R$ 30 e R$ 40 para almoçar, mas, quando vai algum chefe, é impossível gastar menos de R$ 60", conta. "Comecei a combinar de ir almoçar com o estagiário, antes de o chefe convidar. Do contrário, não há bolso que aguente", brinca.