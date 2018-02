Precisando de conselho? Estação do Metrô terá vários deles a partir de amanhã

Depois de aparecerem no livro Me Dê um Conselho (Altamira Editorial, 256 páginas, R$ 50), essas pílulas de autoajuda, frases com pitadas humorísticas e outras sacadas podem ser conferidas no Metrô de São Paulo. A partir de amanhã, 20 painéis com frases assim estarão em estações da companhia - até o dia 9 do mês que vem na República (Linhas 3-Vermelha e 4-Amarela) e, depois dessa data, até 10 de maio na Alto do Ipiranga (2-Verde) e Santana (1-Azul).

A exposição é resultado de um projeto do designer gráfico paulistano Daniel Motta (foto), de 32 anos. Entre março de 2010 e setembro de 2011, ele passou os fins de semana coletando conselhos pelas ruas da cidade - e via internet, pelo site www.medeumconselho.com.br e pelo Twitter @medeumcoselho. Reuniu cerca de 2 mil conselhos - 300 estão no livro, 20 na exposição.

Durante a mostra,Motta não pretende reunir novos conselhos. "Mas vou visitar a exposição com alguma regularidade e fotografar a reação das pessoas enquanto leem os painéis. Também quero publicar esse material no site do projeto", comenta ele.

"Vale lembrar que, seja no livro ou na exposição, os conselhos são reproduzidos com a caligrafia das pessoas, respeitando 100% do que elas escreveram, tanto na forma quanto no conteúdo", conta o designer.