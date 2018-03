Pré-parada: de caminhada lésbica a Gaylinhada Uma amostra de orgulho gay ocorre hoje, a partir das 12h30, na Avenida Paulista. É a Caminhada de Lésbicas e Bissexuais, com concentração no vão livre do Masp. A manifestação seguirá até a Praça Roosevelt, onde ocorrerá um show às 17 horas.