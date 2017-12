Pré-estreia tem Cameron e tom

Os atores Tom Cruise e Cameron Diaz, estrelas do longa Encontro Explosivo, que estreia dia 16 no Brasil, estiveram ontem no Rio em uma visita relâmpago de menos de 24 horas para promover o filme.

À noite, os atores tiveram um contato próximo com o público na entrada da casa de shows Vivo Rio, onde foi realizada a pré-estreia para convidados. Tom parou para tirar fotos e dar autógrafos pacientemente. "Faz parte do meu trabalho. É importante essa relação com o público", disse. Ganhou uma camisa da seleção brasileira personalizada, com o "apelido" "Tomzinho" nas costas.

Cameron se disse deslumbrada com a beleza do Rio. "Não acredito que demorei tanto tempo para vir ao Brasil." Pela manhã, sempre sorridente e acompanhada de amigos, ela fez fotos com o celular da Praia de Copacabana, da sacada do hotel. Na área da piscina, provou sorvete. Em seguida, fez um voo de helicóptero para apreciar do alto o belo dia de inverno, de céu azul e temperatura amena. Em cerca de 15 minutos, sobrevoou o Estádio do Maracanã, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, e desembarcou encantada.

Os dois chegaram separados, ontem de manhã, e hospedaram-se no Copacabana Palace. Pouco depois, apareceram para os fãs que estavam na porta do hotel. Simpático, Tom, no Rio pela segunda vez em 18 meses ? ele veio em janeiro de 2009 divulgar Operação Valquíria ?, desta vez deixou a mulher, a atriz Katie Holmes, e a filha, a pequena Suri, em casa. Ontem à noite, os atores embarcariam para o México, continuando a viagem de promoção do filme.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bilheteria fraca. Atropelado por Toy Story 3, Encontro Explosivo estreou em 23 de junho nos Estados Unidos com uma bilheteria fraca ? é a pior estreia de Cruise em 20 anos. Dirigido por James Mangold (de Johnny & June), o filme marca a volta da dupla de Vanilla Sky (2001) e conta a história do agente secreto Roy Millar (Cruise) e da solitária June Havens (Cameron).