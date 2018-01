Pré-candidato a prefeito é morto em restaurante Pré-candidato à prefeitura de São Bernardo do Campo pelo PRP, Jorge Peres, de 48 anos, foi morto a tiros na tarde de sábado, enquanto almoçava com um amigo em um restaurante, no bairro de Ferrazópolis. Dois homens entraram no estabelecimento e atiraram duas vezes no rosto de Peres. O amigo levou um tiro no braço e passa bem. Peres era dono de uma imobiliária e sofreu três atentados em agosto. A família descarta motivação política. Jorge sofreria ameaças de uma mulher com quem teve um caso em 2009.