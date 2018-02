Praias lotam e ambulantes comemoram A três dias do ano-novo, as praias da Baixada Santista ficaram lotadas ontem. No quiosque Pakka, no Canal 3, em Santos, a comerciante Fabiane dos Santos, de 31 anos, comemora o aumento de banhistas. No Guarujá, a movimentação também foi intensa nas praias como Pitangueiras, Enseada e Tombo. "Com sol, é ótimo, mas nublado é melhor ainda, a gente vende mais caipirinha", diz Manoel Messias Bispo dos Santos, o Maneco, ambulante há 33 anos no "point" santista, em frente à Confeitaria Joinville. Hotéis da região também estão com ocupação de 100%. Segundo encarregada de reservas do Mercure, Alessandra Najat, aumento chega a 80% de turistas nesta época. KATIA LOCATELLI