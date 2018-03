Praias ficaram lotadas ontem, mesmo com chuva

O tempo ruim não afugentou os turistas que passaram o primeiro dia do ano no litoral paulista. As praias do Guarujá, por exemplo, ficaram lotadas mesmo com a chuva que durou toda a manhã e a tarde. No fim do dia, porém, muitos decidiram antecipar a volta para casa e o trânsito na saída da cidade ficou complicado.

A Praia de Pitangueiras ficou totalmente tomada por turistas. Mesmo com atividades esportivas proibidas pela prefeitura, muitas pessoas jogavam futebol e frescobol na areia. Outros se cobriam com toalhas para se proteger do vento, embora não cogitassem sair da praia. "É melhor tomar chuva aqui do que em São Paulo", disse a atriz Renata Diniz, de 22 anos. Ela e a amiga Ana Paula Auricchio, de 23, aproveitaram a tarde para pular ondas para terem sorte neste ano.

"Ontem (anteontem) estava chovendo muito forte e não conseguimos vir à praia", falou Ana Paula. Mesmo com a previsão de mais chuva para hoje, as duas não pretendiam antecipar a volta. Decisão diferente do engenheiro Naur Nogueira, de 28 anos, que planejava voltar à capital logo na manhã de hoje, para evitar congestionamentos na estrada.

As praias só começaram a esvaziar no fim da tarde, quando a chuva apertou. O professor universitário de Rio Claro, João Peres Vieira, de 48 anos, usava o guarda-sol como guarda-chuva para cobrir a mulher e a filha. "Mesmo com chuva, conseguimos passar o primeiro dia do ano na praia", comemorou.

Por causa da mudança no tempo, muitos turistas também foram para o shopping center na Praia de Pitangueiras e fizeram programas tradicionais da capital, como ir ao cinema e comer em redes de fast-food. "Eu prefiro um camarãozinho, mas as crianças querem hambúrguer. Então vamos fazer a vontade delas", disse a professora Ana Lúcia Demétrio, de 41 anos.

Na Rodovia dos Imigrantes, às 19 horas, eram registrados pontos de lentidão. Na altura do km 55, sentido São Paulo, uma faixa foi interditada por causa da queda de um motociclista, que teve ferimentos leves.