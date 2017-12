Praias do litoral paulista não tiveram falta d'água, diz Sabesp

A Sabesp divulgou nesta terça-feira, 6, que o Projeto Verão do governo de São Paulo atingiu seus objetivos e após os investimentos de R$ 21,3 milhões em obras não faltou água nos feriados do Natal e réveillon no litoral paulista. Veja também: 'Made in Brazil': a diferença entre as nossas praias e as estrangeiras Abuse da água de coco; outras dicas no blog Verão09 Fotos da virada de ano no Brasil e no mundo A produção diária durante o período das festas de fim de ano 2008-2009 atingiu a marca de 117 milhões de litros de água por dia no litoral norte, um aumento de 10% em relação à produção do mesmo período de 2007-2008. Já na Baixada Santista e litoral sul, a produção diária no período das Festas foi 4,98% superior a da temporada passada, 650 milhões de litros por dia. Além dos investimentos, a Sabesp acredita que outro fator que contribuiu para o abastecimento pleno foi a campanha publicitária "Sabendo Usar, não vai faltar", veiculada desde o fim do ano passado, tenha tido um efeito positivo na população, sobre o uso inteligente da água, sem desperdícios. Agora a estatal se prepara para o carnaval, programando reuniões com síndicos e zeladores de prédios e condomínios de casas para que o uso consciente continue.