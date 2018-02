Praia Grande terá SOS para casos de afogamento A Praia Grande ganhou ontem o 1.º Centro de Reanimação de Afogados (CRA). O novo equipamento está instalado entre o Posto de Salvamentos do Corpo de Bombeiros, na areia da praia, e a base do Grupamento Aéreo. Das 80 mortes registradas nas praias do Estado no ano passado, metade foi no município.