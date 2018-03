Praia Grande também já registra surto de diarreia Os três principais prontos-socorros de Praia Grande, na Baixada Santista, têm registrado aumento no número de atendimentos a turistas e moradores com diarreia e vômito. Desde o Natal, 320 pacientes passaram pelos médicos, número seis vezes maior que o registrado em outras temporadas - quando ocorreram, em média, 50 casos no mesmo intervalo. "A Praia Grande está com um número elevado de turistas neste ano. Essas pessoas devem tomar o máximo de precaução na hora de consumir alimentos e água", disse o titular da Secretaria de Saúde Pública do município, Adriano Springmann Bechara.