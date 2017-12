Praia Grande prepara atividades para comemorar aniversário Turistas e moradores de Praia Grande vão poder aproveitar diversas atrações no próximo dia 19, segunda-feira, quando a cidade completa 42 anos de emancipação político-administrativa. Além do tradicional Baile da Cidade, que esse ano terá a participação dos cantores Sidney Magal e Margareth Menezes, o cantor Alexandre Pires se apresentará no palco da Vila Mirim. Abrindo as comemorações, será realizada a Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio, no Bairro Boqueirão, às 9 horas. Já à noite, haverá duas grandes comemorações. A partir das 20 horas, o Palácio das Artes recebe o Baile da Cidade, intitulado como Noite Cigana, com o romantismo de Sidney Magal e o axé de Margareth Menezes. Na Praia Mirim, o projeto "Show do Verão é Você" traz ao palco o cantor Alexandre Pires. O artista, que já se apresentou em Praia Grande em 2005, volta ao Município com as principais músicas de seu repertório romântico.