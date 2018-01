Praia Grande: ladrões em fuga invadem creche

De acordo com a Polícia Militar, os assaltantes invadiram uma pequena loja de roupas no bairro Samambaia e fugiram levando roupas. A PM foi acionada e localizou o carro em que os bandidos fugiam. Com o cerco policial, eles abandonaram o veículo, fugiram a pé e acabaram pulando os muros de uma creche municipal e de uma escola estadual de ensino fundamental e médio. Os policiais fizeram o mesmo e conseguiram prender dois dos assaltantes em uma casa vizinha da escola. Os outros ladrões fugiram.

Após a ação, a PM vistoriou a creche e a escola, mas não encontrou nada. A mercadoria roubada foi deixada no veículo e devolvida ao proprietário da loja. Eles haviam levado 34 bermudas, 20 blusas de moletom femininas, 22 blusas de moletom masculinas, sete blusas femininas e 24 pares de meia.