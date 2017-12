Praia Grande acumula 21% a mais de lixo neste fim de ano

Praia Grande acumulou 21% mais lixo nas festas desse ano que no ano passado, divulgou nesta terça-feira, 6, a prefeitura. A Secretaria de Serviços Urbanos da cidade (Sesurb) recolheu cerca de 5,7 mil toneladas de lixo da orla da praia, faixa de areia e calçadão de 24 de dezembro de 2008 até o dia 4 de janeiro de 2009. Na temporada anterior, foram coletadas 4,7 mil toneladas na área, que tem 22,5 quilômetros de extensão. Veja também: Praias do litoral paulista não tiveram falta d'água, diz Sabesp Abuse da água de coco; outras dicas no blog Verão09 Fotos da virada de ano no Brasil e no mundo Já a coleta de lixo domiciliar cresceu 21,3% no período, passando de 3,7 mil toneladas para 4,48 mil. Em dias normais, a cidade acumula cerca de 150 toneladas de detritos domésticos. Segundo os padrões adotados pela Sesurb, cada pessoa produz 500 gramas de lixo por dia, considerando esse cálculo a população da cidade passou de 256 mil habitantes (estimativa do IBGE 2007) para aproximadamente 1,09 milhão de pessoas.