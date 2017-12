Praia de Ipanema tem ato contra esgoto Cerca de 40 pessoas se reuniram na manhã de ontem, na Praia de Ipanema, zona sul do Rio, para protestar contra a falta de saneamento na cidade. Os voluntários da rede Meu Rio desenharam bactérias e instalaram privadas. O objetivo da ação era conscientizar a população sobre as consequências do despejo de esgoto nas praias cariocas. Eles pedem que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio (Cedae) seja regulamentada e fiscalizada pelo poder público estadual.