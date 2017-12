Praça é anexada ao Parque do Ibirapuera Parlamentares de São Paulo aprovaram ontem projeto de lei dos vereadores tucanos Mara Gabrilli, Andrea Matarazzo, Floriano Pesaro e Marta Costa (DEM) que permite a incorporação definitiva da Praça Maria Helena Monteiro de Barros Saad ao Parque do Ibirapuera. A praça foi anexada ao parque em 2004 sem autorização e moradores pleiteavam amparo jurídico ao Ministério Público do Estado desde 2007. "O projeto põe fim a essa discussão e torna a praça parte do parque", explicou Pesaro.