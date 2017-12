Praça Dom José Gaspar terá sinal aberto de internet

SÃO PAULO - A Praça Dom José Gaspar, no centro de São Paulo, vai ter sinal de Wi-Fi aberto a partir das 14h desta quinta-feira, 1. Qualquer pessoa que tenha um celular com acesso à internet poderá se conectar à rede enquanto estiver na praça. O sinal é gratuita e a conexão não exige senha.

A ação faz parte de um teste feito pela Secretaria Municipal de Serviços para o Programa Praças Digitais, que prevê oferecer sinal de Wi-Fi aberto em 120 áreas verdes da cidade nos próximos três anos. O sinal da Praça Dom José Gaspar ficará aberto até que uma empresa seja contratada para implementar o projeto no município todo.

Após dois meses de consulta pública, o endereço das praças já foi definido. A Prefeitura pretende lançar o edital do programa no fim deste mês. Entre novembro e dezembro, deve começar a instalação dos pontos de internet sem fio. O custo inicial do serviço foi estimado em R$ 45 milhões em três anos.

O teste da Praça Dom José Gaspar será possível graças a uma parceria com a empresa Idea - Planejamento de Redes Metropolitanas. Quem quiser enviar sugestões para o programa pode usar o Twitter (@wifi_livre) e o Facebook (Wifi_Livre) do projeto.