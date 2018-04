Praça deve ficar pronta em seis meses

Mas as coisas não continuaram tão rápidas assim. O terreno, no número 7.305 da Avenida Washington Luiz, no Campo Belo, zona sul de São Paulo, ficou abandonado por cerca de três anos e virou ponto de descarte de entulho. Depois disso, a Prefeitura cercou o quarteirão e finalmente começou o trâmite de contratação da empresa que iria fazer as obras do Memorial 17 de Julho, como foi batizado.

Esse processo só terminou em dezembro do ano passado, e as obras devem começar nas próximas semanas. A administração vai pagar R$ 3,5 milhões pelo serviço, que deverá demorar cerca de seis meses para ser concluído. Dessa maneira, a praça deverá ser inaugurada próximo do aniversário de 5 anos do acidente.

Segundo o projeto, uma amoreira que sobreviveu ao impacto do avião ficará no centro da praça. Ela será cercada por lâminas d'água e 199 muretas, cada uma com o nome de uma das vítimas da maior tragédia aérea da história do País. Também haverá bancos e iluminação constante.