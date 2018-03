Pra não dizer que não falei de flores

Pra que lembrar disso em dia de festa?! Não é toda hora que se comemoram 68, só de 20 em 20 anos o Zuenir Ventura escreve livro a respeito. Então é isso: "Feliz 68, Zé!" - a última vez que Serra ouviu a saudação ainda não havia AI-5. Daí a se estabelecer no papo uma relação afetiva qualquer entre aquele réveillon e a nova idade do governador é um pulo sobre o assunto que se quer evitar. Fica combinado que amanhã nem o Tasso Jereissati vai tentar empurrá-lo para a corrida presidencial, ok? Os mais íntimos podem até resvalar o tema com piadinhas de duplo sentido, tipo "no ano que vem, você vai fazer 69 com a gente no Palácio do Planalto, hein!". Dá pra ver daí as gengivas do Serra aparecendo em sinal de sorriso?

Covardia danada

Dona Marisa Letícia torceu para o tempo passar rápido ontem na Jordânia. É que, ao lado da Rainha Rania, nem a Carla Bruni fica bem

na foto!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Antivírus da paz

Mahmoud Ahmadinejad ligou ontem de Teerã para Lula, na Cisjordânia, agradecendo a eliminação de Michel, o único judeu do Big Brother Brasil, no paredão de terça-feira.

Mal comparando

José Roberto Arruda teve seu mandato de governador cassado por infidelidade partidária. Isso é mais ou menos como condenar Bin Laden por falsidade ideológica.

Segue o jogo

Ainda em defesa do Imperador Adriano, como diria o gabaritado Dr. Runco: "Que jogador de futebol nunca deu um dia uma moto para a mãe do traficante da favela onde nasceu?!"

Fechou o tempo!

A manifestação carioca contra a mudança nas regras dos royalties do petróleo revelou um racha no movimento: o Cacique Cobra Coral não foi à passeata. Resultado: choveu ontem o dia inteiro no Rio!

Compulsão

Madonna vai pedir dinheiro à rainha Elizabeth para fazer um filme. Depois que conheceu Jesus, a cantora não pode ver um rico que vai logo cobrando Dízimo.

Perdidão

E a imagem de São Longuinho, hein?! Voltou da restauração para sua paróquia em Guararema, na Grande São Paulo, com nariz afinado, corte de cabelo diferente e mochilão. Já tem ex-devoto dizendo que sempre achou meio estranho aquele papo dos três pulinhos que o santo recomendava para achar coisas perdidas. Tá bom!

Tutty Vasques

escreve todos os dias no portal, de terça a sábado neste caderno e aos domingos no Aliás