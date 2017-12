PR registra 3ª vítima por causa do frio

O Instituto Médico-Legal (IML) também não confirmou ainda se outra vítima morreu na quarta-feira por causa do frio. Em Mandaguari, no noroeste do Estado, foi confirmada a morte por hipotermia de João Oliveira Filho, de 40 anos, também na quarta-feira. Curitiba teve mínima de 6,4°C ontem. A menor temperatura no Paraná, 5°C, foi registrada em Guarapuava.

Em Mato Grosso do Sul, a morte de dois homens ainda não identificados - um em Ponta Porã e outro em Ribas do Rio Pardo - pode ter sido causada pelo frio. No sul do Estado, a temperatura variou entre 5°C e 8°C ontem.

A temperatura ficou abaixo de zero pelo quarto dia no Rio Grande do Sul ontem. Em Bagé, foi -2,6°C; em Santana do Livramento, -1°C, e em Uruguaiana. 0,5°C. / Colaboraram Elder Ogliari e João Naves de Oliveira, Especial Para o Estado