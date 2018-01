PR manda 38 presos para presídios federais A Justiça paranaense transferiu ontem 38 presos para prisões de segurança máxima em Porto Velho e Mossoró. A meta é evitar que os detidos, acusados de integrar facções criminosas, se comuniquem. O governo do Paraná disse que as transferências não têm relação com a morte de dois agentes penitenciários nem com o incêndio de ônibus ocorridos recentemente.