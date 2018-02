PPP deve financiar corredor de ônibus O prefeito Fernando Haddad quer usar dinheiro da iniciativa privada para fazer 84 km de corredores de ônibus prometidos em campanha. O exemplo citado foi o BRT (da sigla em inglês Bus Rapid Transit) da cidade do Rio de Janeiro. "O BRT do Rio foi na modalidade PPP (Parceria Público-Privada). Não teve verba municipal nem federal. Contou com a própria iniciativa privada", disse Haddad à Rádio Estadão.