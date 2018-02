PP de Maluf entrega lista para Secretaria de Habitação

O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro (PP), apresentou ontem a Fernando Haddad uma lista com indicações para comandar a Secretaria Municipal de Habitação. Ribeiro é do PP do deputado Paulo Maluf (SP), o aliado que os petistas tentaram esconder durante a campanha. A disposição de Haddad em pôr o PP na Habitação desagrada até ao PT. O deputado estadual Simão Pedro (PT), um dos coordenadores da campanha, gostaria de ocupar a cadeira. Já o PP também pretende emplacar o presidente da Companhia Metropolitana de Habitação (Cohab).

Na quinta-feira, Haddad conversou sobre a composição do governo com o secretário-geral do PP paulista, Jesse Ribeiro. Foi depois disso que decidiu começar a negociação diretamente com Aguinaldo Ribeiro, em Brasília. "O Ministério das Cidades tem três programas importantes para São Paulo: Minha Casa, Minha Vida, saneamento básico e mobilidade urbana. Então, é natural essa sinergia", afirmou o secretário-geral do PP paulista.

Na campanha, Haddad foi questionado por repórteres se Maluf levaria algum cargo no governo, caso o petista fosse eleito. "Não vai levar nada", respondeu o então candidato do PT. Depois de derrotar José Serra (PSDB), Haddad admitiu ao Estado que o PP de Maluf estará em sua administração e lembrou que o partido já integra o governo de Geraldo Alckmin (PSDB). "O PP não é do Maluf. É de todos nós", disse Jesse Ribeiro.

Vale lembrar que a Justiça de Jersey tenta recuperar US$ 22 milhões, que teriam sido desviados da Prefeitura de São Paulo por Maluf. E caberá a Haddad cobrar a dívida. "O que for do interesse de São Paulo será feito. Seja quem for, pode ser contra quem for", disse o prefeito ao Estado em outubro.