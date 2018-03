Pouso de emergência fecha aeroporto por 4h Um pouso de emergência de um avião da Força Aérea Brasileira interditou ontem, entre 0h43 e 5h, o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza (CE). Pelo menos 16 voos atrasaram, 4 foram cancelados e 5 desviaram de rota, causando transtornos a passageiros. A FAB não informou as causas do incidente. No sul gaúcho, dois militares do Exército morreram e sete ficaram feridos em Rio Grande, depois que um veículo militar perdeu o controle e capotou no km 518 da BR-471.