Pouco conhecido, clube na Lapa começa 2015 com reformas para aumentar opções de lazer

Alternativa gratuita de lazer na região da Lapa, na zona oeste de São Paulo, o parque Pelezão deve passar por reestruturação neste ano. Depois de acumular mais de 7 mil novos sócios ao longo de 2014, o clube municipal pretende expandir o público frequentador com atividades gratuitas e eventos conjuntos com a Prefeitura da cidade.

Em média, 1500 carteirinhas são entregues mensalmente no Pelezão desde 2013, conta o coordenador do clube, Ricardo Santos. O verão é a estação mais movimentada na secretaria do clube, com procura pelas atividades do local que tem estrutura para a prática de artes marciais, ginástica, caminhada, automodelismo, tênis e beach soccer. O Pelezão conta ainda com uma mina natural de água, que é reaproveitada para uso nos banheiros do clube.

Mesmo com ampla estrutura de entretenimento, os desejos para 2015 são de melhora, conta Santos. "Pretendemos reformar as piscinas, construir mais duas pistas rápidas de tênis e um paredão para a modalidade. E estão previstas para este ano as oficinas de ioga e golfe", esclarece o coordenador do clube.

As inscrições para as aulas de todas as modalidades oferecidas pelo clube já estão abertas e as atividades começam na segunda quinzena de fevereiro, conforme calendário a ser divulgado pela organização.

Durante o período de férias escolares, o clube será uma das 30 sedes do Slackline SP, oficina voltada a crianças e adolescentes com aulas do esporte que consiste em caminhar sobre uma fita elástica presa entre duas árvores.

“O clube atende ao morador da região, principalmente idosos e crianças. O Pelezão e outros centros esportivos municipais proporcionam tanto a atividade esportiva como o conhecimento e o fundamento dos esportes, o que acaba favorecendo os adultos. Apesar de a região ser considerada nobre, o clube também atende a pessoas que moram em locais mais distantes do próprio bairro para atividades esportivas e para o lazer no fim de semana”, afirma Ricardo Santos.

História. Com 45 anos de idade, o Pelezão foi oficialmente fundado em 20 de novembro de 1969. Antes de ser um clube municipal, o espaço de 98 mil metros quadrados abrigava uma pista de motocross.

Nos primeiros anos, as atividades de maior destaque no clube foram a ginástica olímpica e a escolinha de futebol de campo. Famoso pela atuação no Clube Atlético Juventus, o ex-atacante Silva chegou a jogar nos gramados do Pelezão. Com o tempo, modalidades como tênis e futebol de areia (beach soccer) começaram a ganhar mais espaço no clube. A Seleção Brasileira de Beach Soccer chegou a treinar nas areias do Pelezão em 2009.

“Sempre houve um trabalho voltado a atender a comunidade”, relembra o atual coordenador do clube, Ricardo Santos, que tem a carteirinha para participar das atividades do centro esportivo desde 1974. Morador do bairro desde a infância, Santos foi uma das testemunhas do desenvolvimento do centro esportivo na região.

Com mais de 30 eventos sediados em 2014, o atual Centro Esportivo Lapa oferece aulas de 15 modalidades esportivas gratuitamente (Boxe, Capoeira, Dança de gafiera, Dança de salão, Futebol de areia, futebol de campo, Futebol de salão, Ginástica, Hapkidô, Iniciação esportiva, Jiu-Jitsu, Judô, Kickboxing, Tai-chi-chuan, Voleibol, Voleibol adaptado).

Estrutura:

1 brinquedoteca

1 campo de futebol society aberto oficial

1 ginásio esportivo

1 pista de caminhada (1 km)

5 quadras poliesportivas abertas

3 quadras de tênis (duas em saibro e uma em pista rápida)

1 quadra de basquete

1 sala de ginástica geral

1 sala de artes marciais

2 piscinas (em reforma)

2 playgrounds

1 pista de automodelismo

1 campo de futebol de areia

1 quadra de vôlei de praia

1 quadra de vôlei aberta

Carteirinha. Todas as aulas e atividades do Pelezão são gratuitas. Para participar, é só levar RG, uma foto 3x4, comprovante de residência, um atestado médico que comprove que não há restrição à prática esportiva e fazer a sua carteirinha.

Serviço;

Parque Pelezão: Rua Belmonte, 957, Alto da Lapa

Telefone: 3834-0032

Como chegar: O Centro Esportivo Lapa fica a 1 km da estação de trem Domingos de Moraes (linha 8-Diamante da CPTM). As linhas de ônibus 178T/10 Ceasa/ Metrô Santana, 8615/10 Terminal Pq. Dom Pedro II/ Parque da Lapa e 748A/10 Lapa passam em ruas próximas ao clube.