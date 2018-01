Postos querem retirada de caixas eletrônicos A onda de assaltos a caixas eletrônicos está levando os postos de combustíveis da região de Sorocaba a pedir a retirada desses equipamentos. Os donos seguem orientação do presidente regional do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sincopetro), Jorge Marques. Na madrugada de ontem, mais um caixa em posto foi assaltado em Sorocaba - os bandidos usaram um maçarico.