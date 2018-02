Postos desmentem sindicato e informam que ainda têm gasolina

SÃO PAULO - Diferentemente do que disse o presidente do Sincopetro, Jose A. Paiva Gouvea, à rádio Estadão/ESPN nesta quarta-feira, 7, não são todos os postos da capital que estão sem gasolina. O estadão.com.br entrou em contato com estabelecimentos que ainda têm gasolina em seus estoques suficiente, pelo menos, para o abastecimento desta quarta.

O Posto Maxicar, no Jardim Paulista, ainda tem combustível. O estoque de gasolina deve durar até as 16 horas desta quarta. Já o álcool ainda deve durar até quinta-feira

Outro estabelecimento que ainda conta com reserva de gasolina é o Posto Confiança, na Marginal Tietê. Segundo proprietário, o estoque de gasolina garante o abastecimento dos carros nesta quarta. Quanto ao de álcool, calcula que dure até amanhã.

Já o posto LH, no Jabaquara, não tem mais. Entretanto, a expectativa é que o combustível chegue até as 17 horas. O caminhão já saiu para buscar na distribuidora. O problema é saber se vão conseguir trazer.