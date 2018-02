Postos de distribuição de combustível estão parados em SP, diz sindicato

Pedro da Rocha, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Os postos de distribuição de combustível do Ipiranga, na zona sul da capital, de Guarulhos e Barueri estão parados nesta segunda-feira, 5. Nenhum veículo entra ou sai, afirmou o Sindicato dos Transportadores de Rodoviários de Autônomos de Bens do Estado de São Paulo (Sindicam-SP).

Caminhões também devem parar no local em que estiverem, no começo da manhã, como forma de protesto contra a restrição ao tráfego de veículos pesados em avenidas do minianel viário de São Paulo.

A circulação de caminhões fica proibida na Marginal do Tietê e em outras 25 vias da capital entre cinco e nove da manhã e das cinco da tarde às dez da noite de segunda à sexta-feira. Aos sábados a restrição é das dez da manhã às duas da tarde. Multas de R$ 85,13 e quatro pontos na carteira começam a ser aplicadas aos veículos que desrespeitarem a restrição a partir desta segunda-feira.